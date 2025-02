Gaurav Gogoi vs Himanta Sarma: पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध?, आखिर क्यों कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर हमलवार सीएम हिमंत विश्व शर्मा

Highlights Gaurav Gogoi vs Himanta Sarma: इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुझ पर हमला किया था और मैं खलनायक था। Gaurav Gogoi vs Himanta Sarma: भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एआईसीसी के साथ चर्चा की है। Gaurav Gogoi vs Himanta Sarma: ‘‘हम पहले दिन से ही स्पष्ट हैं और जानते हैं कि हमारा रुख क्या है।’’

गुवाहाटीः कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को कहा कि असम सरकार उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कथित संबंधों के मुद्दे पर कोई भी जांच करा सकती है, लेकिन वह और उनकी पार्टी जानती है कि असलियत क्या है। गोगोई ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस संबंध में भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एआईसीसी के साथ चर्चा की है।

