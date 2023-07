'प्रकृति भूगोल को नहीं पहचानती इसलिए...', हिमंता बिस्व सरमा ने केजरीवाल के आरोपों पर ऐसे पलटवार किया

Highlights हिमंता बिस्व सरमा ने केजरीवाल पर पलटवार बाढ़ के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताने का जवाब दिया कहा- प्रकृति भूगोल को नहीं पहचानती

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर और इससे आई बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हथिनिकुंड बैराज से जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगा रहे अरविंद केजरीवाल को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने ट्वीट कर जवाब दिया है।

अपने ट्वीट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "हर साल, भूटान, अरुणाचल और यहां तक ​​कि चीन से भी छोड़ा हुआ पानी असम में आता है। हम बहादुरी के साथ बाढ़ का सामना करते हैं। हम मानवीय कल्पना से परे दर्द और दुख का अनुभव करते हैं, फिर भी हम दूसरों को दोष नहीं देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति भूगोल को नहीं पहचानती।"

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Every year, we receive water from Bhutan, Arunachal, and even from China. We face floods with brave hearts. We experience pain and misery beyond human imagination, yet we do not blame others. Because we know that nature does not recognize… pic.twitter.com/27wyxoNaQz