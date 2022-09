हिमंत बिस्वा सरमा का जयराम रमेश पर पलटवार, पूछा- कौन हैं वो, मैं तो उन्हें नहीं जानता

Highlights सरमा ने कहा कि 1947 में कांग्रेस ने भारत को खंडित किया था। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के मन में खेद है तो 'भारत जोड़ो' भारत के क्षेत्र में करने का फायदा नहीं है। सरमा ने ये भी कहा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिश कीजिए।

गुवाहाटी:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस को पाकिस्तान जाकर भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वहीं सरमा अपने इस बयान को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा था कि मुझे लगता है कि असम के मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) बचकाने, अपरिपक्व हैं और वह केवल अपने नए आकाओं के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए बयान देते हैं।

First, tell me who Jairam Ramesh is? Is he someone who lives in Assam? Who is he? I have no idea. Who will remember the name of a Congress leader? I was never very close to any man with such a name when I was in Congress. I don't even know who he is: Assam CM Himanta Biswa Sarma