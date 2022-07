असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जानिए पूरा मामला

Highlights मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने हिमंत बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था आरोपों पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दायर करने की बात कही थी

नई दिल्लीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हिमंत ने 30 जून को सीजेएम कोर्ट, कामरूप (ग्रामीण) के समक्ष ये मुकदमा दायर किया।

पिछले महीने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि असम सरकार ने 2020 में कोविड -19 महामारी के दौरान बाजार दरों से ऊपर पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की फर्मों और बेटे के बिजनेस पार्टनर को अनुबंध दिया था।

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has filed a criminal defamation case against Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia before the CJM court, Kamrup (Rural) on June 30.



