Aspirational District Programme 2023: आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी, पीएम मोदी ने स्टॉल मालिकों के साथ की बातचीत, देखें वीडियो

Aspirational District Programme 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक के लिए ‘संकल्प सप्ताह’ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। शुभारंभ पर भारत मंडप में स्टॉल मालिकों के साथ बातचीत की।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने दिखाया कि अगर हम सुशासन की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करें, तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। हम देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सरकार ही सब कर लेगी इस सोच से हमें बाहर आना है, समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन-जिन ब्लॉक्स या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, मेरा अनुभव है, वहां परिणाम जल्दी मिलते हैं। यही कारण है कि आज स्वच्छता के अभियान ने अपनी जगह बना ली है और एक वातावरण बन गया है कि गंदगी नहीं करनी है।"

