एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025ः 29 अगस्त से शुरू, 8 टीम और 2 ग्रुप, पाकिस्तान-ओमान की जगह बांग्लादेश-कजाखस्तान?, देखिए शेयडूल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 17:20 IST2025-08-19T17:19:35+5:302025-08-19T17:20:26+5:30
Asia Cup Hockey Tournament 2025: आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के विजेता को नीदरलैंड और बेल्जियम में 2026 में होने वाले विश्व कप में सीधे जगह मिलेगी।
Asia Cup Hockey Tournament 2025:पाकिस्तान और ओमान की जगह बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से होने वाले पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में बांग्लादेश और कजाखस्तान खेलेंगे। मंगलवार को जारी टूर्नामेंट के कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई। मेजबान भारत को चीन, जापान और कजाखस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है जबकि पूल बी में मलेशिया, कोरिया, चीनी ताइपे और बांग्लादेश को जगह मिली है। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के विजेता को नीदरलैंड और बेल्जियम में 2026 में होने वाले विश्व कप में सीधे जगह मिलेगी।
Asia Cup Hockey Tournament 2025: कार्यक्रम
ग्रुप-एः भारत, चीन, जापान और कजाखस्तान
ग्रुप-बीः मलेशिया, कोरिया, चीनी ताइपे और बांग्लादेश।
मलेशिया और बांग्लादेश के मुकाबले के साथ 29 अगस्त को इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट की शुरुआत होगी जबकि प्रतियोगिता के पहले दिन के अंतिम मुकाबले में भारत और चीन आमने-सामने होंगे। पूल चरण के बाद सुपर फोर मुकाबले तीन से छह सितंबर तक खेले जायेंगे । सुपर फोर मुकाबलों का ऐलान पूल चरण के बाद किया जायेगा ।
फाइनल, तीसरे स्थान का प्ले ऑफ और पांचवें-छठे स्थान का क्लासीफिकेशन मुकाबला सात सितंबर को होगा। भारत सरकार ने कहा था कि वह टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा मुहैया कराएगी लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने सुरक्षा कारणों से यात्रा करने से इनकार कर दिया।
आयोजकों ने आठ टीम के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह लेने के लिए पहले ही बांग्लादेश से संपर्क कर लिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ सैन्य टकराव के कारण पाकिस्तान के एशिया कप में प्रतिनिधित्व को लेकर अनिश्चितता थी। यह 2026 विश्व कप की क्वालीफाइंग प्रतियोगिता भी है।
भारत ने आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कोरिया टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है जिसने पांच बार खिताब जीता है । भारत और पाकिस्तान तीन तीन बार जीत चुके हैं । भारत ने आखिरी बार 2017 में ढाका में फाइनल में मलेशिया को 2 . 1 से हराकर खिताब जीता था।
पिछली बार जकार्ता में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फुमियो ओगुरा ने कहा ,‘हीरो एशिया कप राजगीर बिहार 2025 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई हॉकी देखने को मिलेगी। विश्व कप क्वालीफिकेशन दाव पर होने से हर मैच अहम होगा। हमें उम्मीद है कि इस बार रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।’