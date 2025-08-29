एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंटः हरमनप्रीत की हैट्रिक और भारत ने चीन को 4-3 से हराया

Asia Cup 2025: कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के दम पर भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को पूल ए के मैच में चीन को 4 . 3 से हराकर की।

Asia Cup 2025

Highlightsहरमनप्रीत ने 20वें, 33वें और 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किये।जुगराज सिंह ने 18वें मिनट में गोल दागा।47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करके भारत को जीत दिलाई।

राजगीरः भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को राजगीर में चीन पर 4-3 की मामूली जीत के साथ एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत की। घरेलू टीम शुरुआती क्वार्टर में ही पिछड़ गई, जब 12वें मिनट में डु शिहाओ ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। भारत ने शुरुआती क्वार्टर के अंत में बराबरी का मौका गंवा दिया, जब कप्तान हरमनप्रीत सिंह का ड्रैग-फ्लिक बाहर चला गया।

 

लेकिन जुगराज सिंह ने मौका गंवाया नहीं और 18वें मिनट में ड्रैग-फ्लिक से गोल दाग दिया। इसके ठीक दो मिनट बाद, हरमनप्रीत ने दूसरी बैटरी से दाहिने कोने में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी बढ़त को और बढ़ाया, जिससे भारत को 3-1 की बढ़त मिल गई।

हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपने खाते में और गोल दागे, जिससे भारत को 3-1 की बढ़त मिल गई। हालांकि, चेन बेनहाई ने अपने ड्रैग-फ्लिक से भारतीय गोलकीपर कृष्ण पाठक को छकाकर सुनिश्चित किया कि चीन मुकाबले में वापसी की।

इसके बाद हरमनप्रीत पेनल्टी स्ट्रोक चूक गए, जिससे चीन के लिए बराबरी का मौका खुल गया। 42वें मिनट में गाओ जीशेंग ने शॉर्ट कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय कप्तान ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए शॉर्ट कॉर्नर पर तीसरी बार गोल किया और भारत को कड़े मुकाबले में जीत दिला दी।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के बावजूद भारतीय टीम का एशिया कप हॉकी के पहले मैच में निचली रैंकिंग वाली चीन के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा हालांकि मेजबान ने 4 . 3 से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत ने 20वें, 33वें और 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किये जबकि जुगराज सिंह ने 18वें मिनट में गोल दागा। हरमनप्रीत हालांकि एक पेनल्टी स्ट्रोक चूक गए।

चीन के लिये डु शिन्हाओ (12वां), चेन बेन्हाइ (35वां) और गाओ जीशेंग (42वां) ने गोल किये। पिछले दो बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम भले ही मैच जीत गई हो लेकिन प्रदर्शन एकदम लचर रहा और उसने चीन को मैच में बने रहने के मौके दिये । भारतीय टीम 11 में से चार पेनल्टी कॉर्नर ही भुना सकी।

भारत ने आक्रामक शुरुआत की और पहले ही मूव पर पहला मौका बनाया। मनदीप सिंह ने संजय को गेंद सौंपी लेकिन चीन के गोलकीपर वेइहाओ यांग ने उनका शॉट बचा लिया। भारत ने दबाव बनाये रखा और पहला पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया।

मनदीप ने इस पर गोल कर दिया था लेकिन चीन के रेफरल के बाद उसे अमान्य करार दिया गया। पूल ए के पहले मैच में जापान ने कजाखस्तान को 7-0 से हराया। भारत और चीन का मैच देखने बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी आये थे। भारत को अब रविवार को जापान से खेलना है।

