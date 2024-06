Modi 3.0 Cabinet Ashwini Vaishnaw: मोदी के कैबिनेट में एक बार फिर अश्विनी वैष्णव को मिली जिम्मेदारी, जानें कौन हैं मंत्री

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कैबिनेट में एक बार फिर अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी मिली है। वह 2019 से ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सदस्य हैं। वैष्णव ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल, जोधपुर और महेश स्कूल, जोधपुर से की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कैबिनेट में एक बार फिर अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी मिली है। अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2022-24 तक भारत सरकार में 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2019 से ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।

इससे पहले 1994 में वैष्णव ओडिशा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए और उन्होंने ओडिशा में काम किया है। वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के जीवंद कल्लन गांव के रहने वाले हैं। बाद में उनका परिवार राजस्थान के जोधपुर में बस गया। वैष्णव ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल, जोधपुर और महेश स्कूल, जोधपुर से की।

उन्होंने 1991 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर एम।टेक पूरा किया। 1994 में अखिल भारतीय रैंक 27 के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पहले, आईआईटी कानपुर से। 2008 में वैष्णव पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए।

