'हाथ छोड़कर साइकिल चलाना भी एक कला है', कपिल सिब्बल के सपा ज्वॉइन करने पर फिल्ममेकर ने ली चुटकी

नई दिल्ली:कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव की पार्टी की मदद से राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऐसे में फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कपिल सिब्बल पर चुटकी ली है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'हाथ छोड़कर साइकिल चलाना भी एक कला है।'

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने ट्वीटर पर दोनों नेताओं की जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें सिब्बल और अखिलेश यादव राज्यसभा में नामांकन करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी फोटो पर कैप्शन देकर फिल्ममेकर ने लिखा, ”हाथ छोड़कर साइकिल चलाना भी एक कला है…।”

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Means,



Kapil Sibbal now learned riding bicycle without the help of hands pic.twitter.com/ts6k41pZW7