राजस्थान कांग्रेस संकट, एक साथ खड़े नजर आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट, देखें वीडियो

Highlights गहलोत बोले- राहुल गांधी ने कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के लिए संपत्ति हैं पायलट कहा- भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में अधिकतम उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाएगा कुछ दिनों पहले गहलोत ने सचिन पायलट को कहा था 'गद्दार', पायलट ने भी किया था पलटवार

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ खड़े नजर आए। लेकिन सचिन पायलट इस दौरान असहज दिखाई दिए। दरअसल, मंगलवार की शाम को जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, विरोधी नेता एक-दूसरे के बगल में खड़े दिखाई दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, "पार्टी हमारे लिए सर्वोच्च है। हम चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े और अपना गौरव हासिल करे।" उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के लिए संपत्ति हैं।

उन्होंने कहा, "देश में तनाव का माहौल है और यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यात्रा की सफलता दर्शाती है कि लोग राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूरा समर्थन करते हैं।" सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का "राजस्थान में अधिकतम उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाएगा"।

गहलोत-पायलट की संयुक्त उपस्थिति कांग्रेस के लिए अनिवार्य थी, जो राहुल गांधी के राज्य के 12 दिवसीय दौरे की शुरुआत से ठीक पहले राजस्थान में अपने दो शीर्ष नेताओं के बीच मनमुटाव से जूझ रही है। यह तनाव प्रतिद्वंद्वियों और गांधी परिवार के भरोसेमंद सहयोगी केसी वेणुगोपाल की एक बैठक में आया, जिन्हें यात्रा के लिए "तैयारी की निगरानी" के लिए राजस्थान भेजा गया था।

