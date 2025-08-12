VIDEO: असदुद्दीन ओवैसी ने 'परमाणु बम की धमकी' देने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को कहा- 'सड़कछाप आदमी...'

By रुस्तम राणा | Updated: August 12, 2025 15:05 IST2025-08-12T15:05:49+5:302025-08-12T15:05:49+5:30

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर पर अमेरिका में भारत के खिलाफ दिए गए उनके नवीनतम बयान के लिए निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था, "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे।"

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, ओवैसी ने असीम मुनीर की भारत विरोधी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "पाकिस्तानी सेना प्रमुख के शब्द और उनकी धमकियाँ निंदनीय हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सब अमेरिका में हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है।"

पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, "वह 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं... हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तानी सेना और उनके गुप्त गुटों से लगातार मिल रहे ख़तरे को देखते हुए, हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें।"

भारत सरकार ने असीम मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी दर्शाती है कि पाकिस्तान एक गैर-ज़िम्मेदार परमाणु-सशस्त्र देश है। मुनीर के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है।"

इसमें कहा गया है, "परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान की आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों की गैर-ज़िम्मेदारी के बारे में अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को और पुष्ट करती हैं जहाँ सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करती है।"

