अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र को घेरा, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की

Highlights चीन जंग की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार सो रही है- ओवैसी चीन हमारी जमीन पर बुलडोजर चला रहा है- ओवैसी बुलडोजर चलाने वाले चीन के बुलडोजर पर खामोश क्यों हैं?- ओवैसी

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि चीन हमारी जमीन पर बुलडोजर चला रहा है। प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलें, कब तक चुप बैठेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर पर बुलडोजर चलाने वाले चीन के बुलडोजर पर खामोश क्यों हैं? ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा चीन जंग की तैयारी कर रहा है।

Will our PM saheb who is scared to even name China, tell us what this Chinese construction party is doing on our territory in Arunachal Pradesh? https://t.co/iwmeEiCdUy