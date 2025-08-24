बिहार के बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से छूटते ही चोर हुए ईमानदार, लौटाने लगे हैं चोरी के सामान

पटना: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें चोरों के द्वारा चोरी की गई सामनों को वापस लौटाया जाने लगा है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। हाल यह है कि अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आ गई है। इस इलाके में चोरी करने वाले अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हैं या फिर ईमानदार हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि चोर सिर्फ थोड़ा बहुत माल रख लेते हैं और बाकी घर पर वापस लौटा आते हैं। दरअसल, हाथीदह थाना क्षेत्र के औटा गांव के मुजीबनगर में निर्मल महतो के घर पर कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी। घर के सभी लोग बाहर गए थे। सुनसान घर देखकर चोर दस लाख रुपए के सोने के गहने और दस हजार रुपए नगद लेकर चंपत हो गए। परिजन हाथीदह थाने में चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने गए, पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर खानापूर्ति कर ली।

अब जबकि अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं तो चोरों ने शनिवार देर रात चोरी के कुछ गहने घर में वापस फेंक दिए। जब सुबह घर में लोगों की आंखें खुली, तब आंगन में एक काली पॉलीथिन पड़ी देखी। जब घर के लोगों ने उसे खोला, तब सभी हक्का बक्का रह गए। पॉलीथिन में चोरी के कुछ गहने रखे थे। हालांकि, नगदी और एक सोने की चेन नहीं थी।

इस घटना के बाद इलाके में चोरों की ईमानदारी की तारीफ की जाने लगी है। इलाके के लोग चोरों पर अनंत सिंह के खौफ को ही मान रहे हैं। इस घटना के बाद यही माना जा रहा है कि अनंत सिंह के जेल से छूटने के बाद चोर चोरी का धंधा बंद करने पर मजबूर हो गए हैं।

