अयोग्य सांसद के रूप में राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले को खाली किया

Highlights राहुल गांधी अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष, सांसद सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में रहेंगे सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने सरकारी आवास को खाली कर रहे हैं लोकसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए नोटिस में उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया था

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले को खाली कर रहे हैं। वे अब अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष, सांसद सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में रहेंगे। लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने सरकारी आवास को खाली कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने राजधानी के तुगलक लेन स्थित उस आवास से अपना सामान स्थानांतरित करना आरंभ कर दिया है जहां वह बतौर सांसद पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद पिछले महीने उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था।

लोकसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए नोटिस में उनसे 22 अप्रैल तक ‘12 तुगलक लेन’ आवास खाली करने के लिए कहा गया है। उनके आवास के बाहर दो ट्रक खड़े देखे गए और बाद उनमें सामान लादकर उनकी मां सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ ले जाया गया।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी यह आधिकारिक बंगला बहुत जल्द खाली कर देंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी रहने के लिए कुछ मकान देखे हैं, हालांकि यह भी संभव है कि वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही रहें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को भी कुछ साल पहले लोधी स्टेट इलाके में स्थित सरकारी आवास को उस वक्त खाली करना पड़ा था जब उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी।

#WATCH | Trucks from Congress leader Rahul Gandhi's 12 Tughlak Lane bungalow leave for his mother and UPA chairperson, MP Sonia Gandhi's residence at 10 Janpath.



He is vacating his residence after being disqualified as Lok Sabha MP. pic.twitter.com/t4gANaLaRm