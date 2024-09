अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा आज, आम आदमी पार्टी दोपहर में करेगी नए मुख्यमंत्री की घोषणा

Highlights यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा। पार्टी आज दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा करेगी। रविवार को केजरीवाल ने घोषणा की कि वह दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए अरविंद केजरीवाल की स्वयं लगाई गई 48 घंटे की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। शाम 4:30 बजे वह उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बीच आप (आम आदमी पार्टी) का कहना है, "पार्टी आज दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा करेगी।"

AAP (Aam Aadmi Party) says, "Party to announce the name of new CM of Delhi at 12 noon today after legislative party meeting."