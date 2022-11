उत्तर भारत की समस्या है वायु प्रदूषण, इसके लिए सिर्फ AAP या दिल्ली-पंजाब सरकार जिम्मेदार नहीं: अरविंद केजरीवाल

Highlights पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर के इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली के प्राथमिक स्कूल कल से बंद रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है।

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली के प्राथमिक स्कूल कल से बंद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर के इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस कारण पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है। राजधानी दिल्ली में भी एयर क्वालिटी गंभीर होने की वजह से धुंध है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की।

इस दौरान उन्होंने कहा, "वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है। आम आदमी पार्टी (आप), दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। अब दोषारोपण का समय नहीं है। हम प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। इसके बदले में हम कल से दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रहे हैं...साथ ही कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों को भी बंद कर रहे हैं। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जानी चाहिए।"

Delhi | Air pollution is a North India problem. AAP, Delhi Govt or Punjab govt are not solely responsible. Now not the time for blame game: CM Arvind Kejriwal in a press conference with Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/xdvwYFW6or