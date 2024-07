अरविंद केजरीवाल की 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी, शराब घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट का फैसला

Highlights अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ी उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला है एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ चिकित्सा परामर्श के लिए आदेश सुरक्षित रखा

Arvind Kejriwal: दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार यानी 3 जुलाई 2024 को उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।

दिल्ली की अदालत ने 22 अप्रैल, 2024 को कोर्ट के आदेश के तहत एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ किए जा रहे चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत शनिवार यानी 6 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।

Delhi Excise policy PMLA case | The Rouse Avenue court reserves its order on the plea of Delhi CM Arvind Kejriwal seeking his wife's presence through video conferencing during the consultation by the medical board.



