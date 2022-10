'भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ छपे लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर', अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की अपील

Highlights भारतीय करंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र होगा तो हमारा देश और समृद्ध होगा: अरविंद केजरीवाल देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास के साथ-साथ देवी-देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत: केजरीवाल अगर इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है, गणेश जी को चुन सकता है, तो हम भी कर सकते हैं: केजरीवाल

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ-साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की भी मांग की है। केजरीवाल ने बुधवार को ये अपील की।

केजरीवाल ने कहा कि अगर भारतीय करंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र होगा तो हमारा देश और समृद्ध होगा। उन्होंने कहा, 'नए करंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर के बगल में लक्ष्मी और गणेश के चित्र प्रकाशित किए जा सकते हैं।'

केजरीवाल ने कहा, 'जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करना है। लेकिन इसके साथ ही हमें देवी-देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता है। नोटों पर गणेश की तस्वीर होने पर पूरे देश को आशीर्वाद मिलेगा। एक तरफ गणेश जी और लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ गांधी जी।'

केजरीवाल ने आगे कहा, 'अगर इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है, गणेश जी को चुन सकता है, तो हम भी कर सकते हैं... मैं इसके लिए अपील करने के लिए कल या परसों केंद्र को पत्र लिखूंगा...हमें आर्थिक स्थिति से निपटाने के प्रयासों के अलावा सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की आवश्यकता है।'

बता दें कि इंडोनेशिया के 20,000 रुपये के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी गुई है।

I appeal to the central govt & the PM to put the photo of Shri Ganesh Ji & Shri Laxmi Ji, along with Gandhi Ji's photo on our fresh currency notes, says Delhi CM & AAP national convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/t0AWliDn75