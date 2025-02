Delhi Polls: 'हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा...', केजरीवाल ने BJP पर लगाया आरोप, EC को लिखा पत्र

Delhi Election 2025:आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का चुनाव आयोग को बार- बार पत्र लिखने का सिलसिला जारी है। केजरीवाल ने आज मुख्य चुनाव आयोग अध्यक्ष को पत्र लिख बीजेपी की शिकायत की है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी आप के कार्यकर्ताओं को धमका रही है उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है।

आप संयोजक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाया और परेशान किया जा रहा है। अपने पत्र में, केजरीवाल ने कहा, "मैं चुनाव के दिन से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस द्वारा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हमारे जमीनी स्तर के स्वयंसेवकों को दी जा रही धमकी और उत्पीड़न पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ।"

