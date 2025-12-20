अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद-पंचायत चुनावः अब तक घोषित 49 जिला परिषद में से 30 पर बीजेपी का कब्जा, ईटानगर नगर निगम में 14 सीट

Highlights Arunachal Pradesh Zila Parishad-Panchayat Elections: 27 जिलों में स्थापित 45 मतगणना केंद्रों में सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई। Arunachal Pradesh Zila Parishad-Panchayat Elections: 28 जिलों में से 27 में हुए पंचायत चुनावों में लगभग 75 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। Arunachal Pradesh Zila Parishad-Panchayat Elections: 8,208 सीटों में से 6,227 सीटों पर निर्विरोध विजेता चुने गए, जबकि शेष 1,947 सीटों के लिए मतदान हुआ।

ईटानगरः अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिला परिषद चुनावों में आगे है और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की ओर से अब तक घोषित 49 जिला परिषद सदस्य (जेडपीएम) सीटों के परिणामों के अनुसार पार्टी ने इनमें से 30 पर जीत हासिल कर ली है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एसईसी सचिव तारू तालो ने बताया कि नौ जिलों से उपलब्ध परिणामों के अनुसार, भाजपा ने जेडपीएम की 30 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को आठ और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) को तीन सीटों पर जीत मिली है तथा आठ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। तालो ने कहा कि जेडपीएम की बाकी सीटों और ग्राम पंचायत सीटों के परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, क्योंकि मतगणना जारी है और देर रात तक चल सकती है।

उन्होंने कहा कि अंतिम परिणाम रविवार को उपलब्ध होंगे। अरुणाचल प्रदेश के 28 जिलों में से 27 में हुए पंचायत चुनावों में लगभग 75 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इटानगर राजधानी क्षेत्र (आईसीआर जिला) में कोई पंचायत नहीं है, क्योंकि उसका एक नागरिक निकाय है। तालो ने बताया कि राज्य के 27 जिलों में स्थापित 45 मतगणना केंद्रों में सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई।

उन्होंने बताया कि पंचायत चुनावों में कुल 245 सीटों में से 186 जेडपीएम सीटों के लिए मतगणना हो रही है, जिनमें से 59 सीटों पर विजेता निर्विरोध चुने गए। ग्राम पंचायत सदस्य (जीपीएम) श्रेणी में 8,208 सीटों में से 6,227 सीटों पर निर्विरोध विजेता चुने गए, जबकि शेष 1,947 सीटों के लिए मतदान हुआ।

तालो ने कहा कि उम्मीदवारों और उनके अधिकृत चुनाव एजेंट को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मतगणना कक्षों के भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने जेडपीएम की 58 सीटें निर्विरोध जीतीं।

जबकि एक सीट पर नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) का उम्मीदवार निर्विरोध विजेता चुना गया। तालो के मुताबिक, जीपीएम श्रेणी में भाजपा के कुल 5,037 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, साथ ही अन्य पार्टियों के 1,190 उम्मीदवार, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं, निर्विरोध निर्वाचित विजेता चुने गए।

उन्होंने बताया कि 13 ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 14 ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में सभी नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। तालो के अनुसार, दुम्बा सिंगफो ग्राम पंचायत सीट पर मतदान एक उम्मीदवार की मौत के कारण रद्द कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) के चुनावों में भाजपा ने 20 में से 14 वार्डों में जीत हासिल की। ​​पार्टी ने चार वार्डों में निर्विरोध जीत भी दर्ज की। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, पासीघाट नगर निगम (पीएमसी) चुनावों में पीपीए के टैगोम पाडुंग (वार्ड 1), मेम तमुत (वार्ड 2), ओयोन पाबिन (वार्ड 3), कामिन लेगो (वार्ड 4) और राहुल तमुक (वार्ड 5) में जीत हासिल की।

उन्होंने बताया कि भाजपा को केवल दो वार्ड से संतोष करना पड़ा। पार्टी प्रत्याशी मैरी गाओ ने वार्ड 6 और पेमा डोलमा मोयोंग ने वार्ड 7 में जीत हासिल की। अधिकारियों के अनुसार, वार्ड 8 में निर्दलीय उम्मीदवार ओनी तामुक विजयी बनकर उभरे। उन्होंने बताया कि पीएमसी में चार महिलाएं निर्वाचित हुईं। अधिकारियों ने बताया कि विपक्षी दल कांग्रेस ईटानगर और पासीघाट दोनों नगर निगमों में अपना खाता खोलने में विफल रही।

