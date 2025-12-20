Arunachal Pradesh Local Body Election Results 2025: 186 जिला परिषद सदस्य सीट की गिनती जारी, ग्राम पंचायत में 6,227 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

Highlights Arunachal Pradesh Local Body Election Results 2025 LIVE: Arunachal Pradesh Local Body Election Results 2025 LIVE: Arunachal Pradesh Local Body Election Results 2025 LIVE:

ईटानगरः अरुणाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग 186 जिला परिषद सीटों, 1947 ग्राम पंचायत सीटों, 16 इटानगर नगर निगम (आईएमसी) वार्डों और आठ पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) सीटों के लिए मतगणना शुरू कर रहा है। इन वार्डों के लिए मतदान सोमवार को हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में लगभग 75 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनिंदा मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की खबरों के कारण पुनर्मतदान भी हुआ। इनमें नामसाई जिले का नोंघखोन ग्राम पंचायत क्षेत्र, बिचोम का निसांगजांग/बेसाई ग्राम पंचायत, तिरप के कई ग्राम पंचायत क्षेत्र और कामले का रोटम मतदान केंद्र शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के सचिव तरु तालो के अनुसार 27 जिलों के 45 केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई।

ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) और पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग किया गया है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों की गिनती की जा रही है। पंचायत चुनावों के लिए 186 जिला परिषद सदस्य (जेडपीएम) सीट की गिनती की जा रही है, जबकि कुल 245 सीट में से 59 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

ग्राम पंचायत (जीपी) श्रेणी में 6,227 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि बाकी 1,947 सीट के लिए मतदान हुआ। तालो ने बताया कि 15 दिसंबर को आईएमसी के 16 वार्ड और पीएमसी के आठ वार्ड के लिए चुनाव हुए थे जबकि ईटानगर में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

राज्य में पंचायत चुनाव के लिए लगभग 75 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ईटानगर नगर निगम चुनाव में 51.39 प्रतिशत और पासीघाट नगर परिषद चुनाव में 60.95 प्रतिशत मतदान हुआ। पूर्वोत्तर राज्य केरल में वर्तमान में 27 जिला परिषदें हैं जिनमें 245 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 2,103 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 8,181 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

इटानगर नगर निगम (आईएमसी) में 20 वार्ड हैं, जबकि पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) में आठ वार्ड हैं। सत्ताधारी भाजपा पहले ही 58 जिला परिषद सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। जबकि राष्ट्रीय जन पार्टी (एनपीपी) को एक सीट मिली है।

आईएमसी में भी भाजपा के चार उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कुल मिलाकर, 186 जिला परिषद सीटों के लिए 440 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि आईएमसी के 16 वार्डों के लिए 39 और पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) के आठ वार्डों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे।

