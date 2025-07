Jammu-Kashmir Encounter: सेना ने श्रीनगर में चलाया ऑपरेशन 'महादेव', तीन आतंकवादी ढेर

Jammu-Kashmir Encounter: सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर में दारा के पास लिडवास इलाके में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद, बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना की चिनार कोर के एक बयान के अनुसार, "एक भीषण गोलीबारी में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अभियान जारी है।"

इससे पहले, सुरक्षा बलों ने "ऑपरेशन महादेव" के तहत संदिग्ध आतंकवादियों से संपर्क स्थापित होने पर जानकारी दी थी। सेना ने कहा, "अभियान अभी जारी है।" उन्होंने आगे कहा कि ज़मीनी कार्रवाई में सहयोग के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर का दारा क्षेत्र एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है और दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में स्थित है।

ऑपरेशन महादेव अपडेट

भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन महादेव' नामक एक बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान की शुरुआत के साथ, सोमवार को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास हरवान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

'Operation Mahadev' in action



- Reports: 3 terrorists killed in J&K.



The confirmation coming to us from top sources is regarding two terrorists, and the identification process is underway for the third: @shreyadhoundial shares more details with @Swatij14pic.twitter.com/q6eNBXzcBz