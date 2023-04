J&K: सेना के कुत्ते एल्विन ने किया कमाल, एलओसी पर खोजा एक बारूदी सुरंग, बड़ा हादसा टला

Highlights सेना ने एलओसी पर एक बड़े हादसे को टाल दिया है। दरअसल, सेना के कुत्ते ने एक बारूदी सुंरग की खोज की है। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया था।

जम्मू: सेना के कुत्तों ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। दरअसल, कुत्ते ने शनिवार को राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास से एक एंटी पर्सनल माइन का पता लगाया जिससे किसी बड़े हादसे को होने से रोक लिया गया है।

बता दें कि यह वही इलाका जहां कुछ दिन पहले ही सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया था जिसमें से हथिहार और कुछ कैश बरामद किए थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है जिसके बाद इस एंटी पर्सनल माइन का पता लगा है। इस माइन को पता लगाने वाले कुत्ते की फोटो भी सामने आई है जिसमें कुत्ते को माइन के साथ देखा जा सकता है।

सेना ने बताया है कि आर्मी का कुत्ता एल्विन ने अपने हैंडलर के प्रशिक्षण और कौशल के उच्च मानकों का प्रदर्शन करते हुए एक ‘एंटी-पर्सनल’ बारूदी सुरंग का पता लगाया है। सेना के अनुसार, इस सुरंग को एलओसी के पास पाई गई है। बताया जा रहा है कि सेना को यह जानकारी मिली थी कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में शनिवार को नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग है, ऐसे में कुत्ता एल्विन की मदद ली गई और उसने इस एंटी पर्सनल माइन का पता लगा लिया।

Army Canine Alvin along with his handler showing high standards of training & skills detected an anti-personnel mine, which had drifted near a track along the Line of Control fence preventing causalities to human life: Indian Army officials pic.twitter.com/iMhZE97dqU