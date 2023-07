'इंडिया' के मणिपुर दौरे पर अनुराग ठाकुर ने कहा- जब वो वापस आएंगे तो मैं अधीर रंजन चौधरी से बंगाल आने का अनुरोध करूंगा

Highlights अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह मणिपुर गए भारतीय गठबंधन के सांसदों का दिखावा मात्र है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का एक समूह है। पार्टियों ने पीएम मोदी और भाजपा से मुकाबला करने और उन्हें केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए हाथ मिलाया है।

नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दलों के 21 सांसद शनिवार सुबह हिंसा प्रभावित मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब वे मणिपुर से वापस आएंगे, तो मैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से उन्हें पश्चिम बंगाल लाने का अनुरोध करूंगा।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह मणिपुर गए भारतीय गठबंधन के सांसदों का दिखावा मात्र है। जब राज्य में उनके शासन के दौरान मणिपुर जलता था तब विपक्ष और उसके सहयोगियों ने कभी कुछ नहीं कहा...जब वे मणिपुर से वापस आएंगे, तो मैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से उन्हें पश्चिम बंगाल लाने का अनुरोध करूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से सहमत हैं...राजस्थान में जहां महिलाओं के खिलाफ हत्याएं और अपराध होते हैं, विपक्ष वहां नहीं गया। क्या भारत गठबंधन भी राजस्थान जाएगा?"

