"राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मनीष सिसोदिया को पहुंचाया जेल...", राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बोले अरविंद केजरीवाल

Highlights आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद दिया

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा, "राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है।"

दरअसल, 'आप' को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के नेताओं को याद किया।

उन्होंने जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद करते हुए कहा कि उन्हें जेल इसलिए भेजा गया है क्योंकि उनका कसूर था कि एक ने गरीब बच्चों के सपनों को पंख दिए जबकि दूसरे ने सभी का इलाज मुफ्त कर दिया।

#WATCH | AAP National Convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal says, "Anti-national forces worked to put Manish Sisodia and Satyendar Jain behind bars," as he remembers the party leaders during his address to party workers in Delhi after EC granted national party status to AAP. pic.twitter.com/Ni8kSnjva3