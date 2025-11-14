Anta bypoll results: अंता सीट पर भाजपा को झटका, 5049 वोट से आगे प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन पीछे

Highlights Rajasthan’s Anta bypoll results: Rajasthan’s Anta bypoll results: Rajasthan’s Anta bypoll results:

Anta: राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 6 चरण के बाद 5049 वोट से आगे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पीछे चल रहे हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सामन तीसरे नंबर पर हैं। कुल 20 चरण में मतगणना होगी और परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार बारां के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई। मतगणना के दौरान त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंगलवार को हुए मतदान में 80.21 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस क्षेत्र में कुल 2,28,264 मतदाता मतदान के लिए पात्र थे।

उल्लेखनीय है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनाव मैदान में हैं।

इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे कुल 15 उम्मीदवारों में निर्दलीय नरेश मीणा भी शामिल हैं। राज्य की 200 सीट वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 118 सीट हैं। कांग्रेस के पास 66, भारत आदिवासी पार्टी के पास चार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास दो और राष्ट्रीय लोकदल के पास एक सीट है।

Web Title: Anta bypoll results live Shock BJP Anta seat Pramod Jain Bhaiya ahead by 5049 votes BJP's Morpal Suman behind Rajasthan