ओडिशा में तीन ट्रेनों के दर्दनाक हादसे के बाद एक और हादसा; पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोई हताहत नहीं

बालासोर: ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों की भीषण टक्कर के बाद सोमावार को एक और ट्रेन के पटरी से उतरे की खबर है। बताया जा रहा है कि सोमवार को ओडिशा के बरगढ़ जिले से एक और ट्रेन दुर्घटना की सूचना मिली। यह ट्रेन निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित मालगाड़ी है जिसके कुछ डिब्बे फैक्ट्री परिसर के अंदर पटरी से उतर गए।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक, इसमें रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। जानकारी के अनुसार, यह चूना पत्थर ले जा रही एक मालगाड़ी थी। किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

मालगाड़ी होने के कारण हताहत होने की संभावना नहीं है। पटरी से उतरने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मालगाड़ी का पटरी से उतरना कोरोमंडल त्रासदी के तीन दिन बाद आता है, जो आजादी के बाद से भारत में सबसे विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना में से एक है।

#WATCH | Some wagons of a goods train operated by a private cement factory derailed inside the factory premises near Mendhapali of Bargarh district in Odisha. There is no role of Railways in this matter: East Coast Railway pic.twitter.com/x6pJ3H9DRC