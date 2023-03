महाराष्ट्र: देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता को ब्लैकमेल करने के आरोप में अनिल जयसिंघानी गिरफ्तार, कुछ समय से था फरार

Highlights अनिल की बेटी व डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था अनिल फिछले कुछ समय से फरार चल रहा था देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी द्वारा डिजाइनर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस को कथित तौर पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अनिल जयसिंघानी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। वह फरार चल रहा था। बता दें कि अनिल की बेटी अनिष्का जयसिंघानी को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि मामले में आरोपी उसका पिता फरार चल रहा था।

देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी द्वारा डिजाइनर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में अमृता फड़नवीस ने विस्तृत रूप से सारी जानकारी दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक, अनिष्का पिछले 16 महीनों से अमृता के संपर्क में थी और उनके घर भी जाती थी।

Accused Anil Jaisinghani arrested from Gujarat by Mumbai Crime Branch for allegedly threatening and blackmailing Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis. He was on the run.