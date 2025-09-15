Andhra Pradesh final selection list: 6 विभाग और 16,000 से अधिक पदों पर रिजल्ट जारी, 19 सितंबर को सीएम चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण बांटेंगे नियुक्त पत्र

Highlights लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 7,000 महिलाएं (49.9 प्रतिशत) शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 22 से 29 सितंबर के बीच आवंटित जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अमरावतीः आंध्र प्रदेश सरकार ने छह विभागों में 16,000 से अधिक पदों के लिए जिला चयन समिति (डीएससी) परीक्षा के अंतिम परिणाम सोमवार को जारी किए। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोना शशिधर के अनुसार, 5.7 लाख से अधिक आवेदनों में से 3.36 लाख अभ्यर्थी योग्य पाए गए, और डीएससी की अंतिम चयन प्रक्रिया में 16,000 से अधिक पदों को शामिल किया गया जिनमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शशिधर ने कहा, ‘‘सरकार ने छह विभागों में 10 प्रबंधन श्रेणियों के तहत 16,000 से अधिक पदों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है।’’ उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण लगभग 400 पद रिक्त रह गए हैं, जिन्हें अगली डीएससी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 7,000 महिलाएं (49.9 प्रतिशत) शामिल हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण 19 सितंबर को एक आधिकारिक कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अधिकारियों के अनुसार, अभ्यर्थियों को 22 से 29 सितंबर के बीच आवंटित जिलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी नियुक्ति के स्थान तय किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि डीएससी भर्ती प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाएगी, और आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले इसे पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि 150 दिनों के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग ने डीएससी–2025 प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो पूरे राज्य में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में विभाग की दक्षता और समर्पण को दर्शाता है।

