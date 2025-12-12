Andhra Pradesh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने बस हादसे पर जताया शोक, पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान

Andhra Pradesh: अधिकारियों के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

Andhra Pradesh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने बस हादसे पर जताया शोक, पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान

Andhra Pradesh:  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में बस दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक बस सड़क से नीचे गिरकर पलट गई, जिससे कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे।

गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता और आदिवासी कल्याण मंत्री जी संध्या रानी मौके पर पहुँचे। गंभीर हालत वाले लोगों को भद्राचलम इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक दुखद बस हादसे में लोगों की जान जाने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।’’ 

PMO इंडिया ने पोस्ट किया, "आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले में बस एक्सीडेंट में हुई जानों के नुकसान से दुखी हूँ। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। PMNRF से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की एक्स-ग्रेसिया दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे।

आंध्र प्रदेश के CM ने ट्वीट किया, "चित्तूर ज़िले के अल्लूरी सीताराम राजू के पास यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के एक्सीडेंट ने हमें बहुत झकझोर दिया है। यह दिल दहला देने वाला है कि इस एक्सीडेंट में कई जानें चली गईं। मैंने एक्सीडेंट के बारे में अधिकारियों से बात की है और प्रभावित लोगों को दी जा रही मदद के बारे में जानकारी ली है। मैंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद दिलाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी।"

