बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए अनंत सिंह को अदालत ने भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

पटना: बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक एवं जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी पेशी एडीजे-3 के न्यायालय में हुई। पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। काफी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई थी। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने शनिवार को आधी रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। 30 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दुलारचंद के पोते की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अनंत सिंह को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया गया है। इस मामले में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चला है कि मारपीट में हर्ट और फेफड़े में अत्यधिक चोट आने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके टखने में गोली भी लगी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी जांच चल रही है और इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने रविवार को इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि मोकामा में राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या मामले में उपलब्ध सबूतों के आधार पर वहां मौजूद हर एक शख्स की चुन-चुन कर गिरफ्तारी होगी।

जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी इसी आधार पर की गई है। इसके आधार पर जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विनय कुमार ने दुलारचंद यादव हत्याकांड पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद के शरीर के ऊपर भारी चीज गुजरने से मौत की पुष्टि हुई है।

संभव है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन यह एक्सीडेंटल है या जानबूझकर किया गया, यह जांच का विषय है। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के बाद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि मोकामा की घटना में दंगा का माहौल था और ऐसे माहौल में घटना स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

अब तक इस मामले में 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। इस मामले में चार प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें एक दुलारचंद यादव के पोते के द्वारा और तीन पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज की है। उन्होंने कहा कि घटना में मिली संलिप्तता के हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। छापेमारी जारी है।

दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ने के बाद इस केस की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। मोकामा के टाल इलाके में हिंसा के दौरान जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनका भी सैंपल लिया गया है। आमतौर पर इन पत्थरों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक पर किया जाता है। इस मामले में चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है जिसके बाद कार्रवाई और तेज कर दी गई है। लेकिन मतदान से ऐलन पहले अनंत सिंह पर कानूनी शिकंजा कसने से इस सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में स्थित अति सुरक्षित स्पेशल सेल में रखा गया था, जिसे रंगदारी से या पिठवास थाना भी कहा जाता है। सेल की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। रंगदारी सेल के सारे पर्दे बंद कर दिए गए थे और चारों ओर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी को भी गिरफ्तार किया है।

Web Title: Anant Singh, arrested in connection with the murder of Dularchand Yadav in Mokama, Bihar, has been sent to 14 days of judicial custody by the court