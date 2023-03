आनंदीबाई गोपालराव जोशी की 158वीं पुण्यतिथि आज, जानिए भारत की पहली महिला डॉक्टर के बारे में सबकुछ

Highlights आनंदीबाई ने अपना जीवन महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। आनंदीबाई गोपालराव जोशी चिकित्सा और महिला स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी थीं। आनंदीबाई की विरासत जीवित है और भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।

नई दिल्ली: आनंदीबाई गोपालराव जोशी एक भारतीय चिकित्सक, समाज सुधारक और चिकित्सा में डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी शादी नौ साल की उम्र में गोपालराव जोशी से हुई थी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

द फ्री जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, आनंदीबाई गोपालराव जोशी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और जुनून ने उन्हें भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी बना दिया। आनंदीबाई कम उम्र से ही चिकित्सा में रुचि रखती थीं और एक चिकित्सक बनने की ख्वाहिश रखती थीं।

हालाँकि, उनके समय में महिलाओं के लिए चिकित्सा का अध्ययन करना वर्जित माना जाता था। लेकिन उनके पति गोपालराव ने उनके सपनों का समर्थन किया और उन्हें हासिल करने में उनकी मदद की। डॉक्टर बनने का उनका सफर आसान नहीं था।

उन्हें सामाजिक दबावों, वित्तीय बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने भुगतान किया और वह 1886 में पेन्सिलवेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

भारत लौटने के बाद आनंदीबाई ने अपना जीवन महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अपने घर में एक क्लिनिक स्थापित किया, विशेषकर उन महिलाओं को जो निचली जातियों से थीं और चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं थी।

Birth annv of Anandibai Gopalrao Joshi (31st Mar 1865)-1st Indian female doctor.When she was 14,she gave birth to a boy who sadly died after 10d due to lack of medical care. This inspired her to become a physician. Went to US for studies & came back to serve society pic.twitter.com/Jl5hMXMkRT