दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 2.5 तीव्रता का आया भूकंप

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार की रात को भूंकप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, दिल्ली से 8 किमी पश्चिम में मंगलवार रात करीब 9.30 बजे 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी।

दिल्ली और पड़ोसी इलाकों में इस महीने दो भूकंप आए हैं। 9 नवंबर को, दिल्ली में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र नेपाल में था। 12 नवंबर को नेपाल में फिर से 5.4 तीव्रता का भूकंप आने के बाद भी तेज झटके महसूस किए गए थे।

