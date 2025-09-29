Jammu-Kashmir: सुरनकोट में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर ग्रेनेड विस्फोट में सेना का जवान शहीद

जम्‍मू: जम्मू कश्मीर के पुंछ जि‍ले के सुरनकोट इलाके में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर सोमवार शाम एक ग्रेनेड विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट शाम करीब 7:45 बजे हुआ और इसमें एक जवान शहीद हो गया।

अधिकारियों ने आगे कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह घटना आतंकवादी हमले के कारण हुई या दुर्घटनावश हुआ विस्फोट। "जांच जारी है। इस समय, घटना की प्रकृति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।"

विस्फोट के तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुँचीं और प्रारंभिक जाँच शुरू की। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और घटनास्थल की जाँच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है, जिसमें दुर्घटनावश हुई हैंडलिंग त्रुटि या तकनीकी खराबी की संभावना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि "विस्फोट के कारणों की पुष्टि की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।"

