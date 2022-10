Amul Milk Rate: दीवाली से पहले अमूल दूध फिर हुआ महंगा, गुजरात को छोड़ कंपनी ने पूरे देश बढ़ाया इतना दाम

Highlights दीवाली से पहले अमूल दूध फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए है। कंपनी ने गुजरात को छोड़कर पूरे देश में दाम में इजाफा किया है। अमूल के फुल क्रीम और भैंस के दूध के दाम को बढ़ाया गया है।

नई दिल्ली: त्योहारों के बीच अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर के दर पर इजाफा किया है। ऐसे में अमूल के फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध पर अब आपको 2 रूपए ज्यादा देकर खरीदना होगा।

आपको बता दें कि इन बढ़ी हुई कीमतों को गुजरात को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी अमूल के एमडी ने दी है।

क्या कहा अमूल के एमडी ने

इस पर बोलते हुए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के एमडी आरएस सोढ़ी ने कहा कि अमूल के फुल क्रीम और भैंस के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। ऐसे में जहां फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपये प्रति लीटर मिलता था, इसके लिए अब आपको 63 रुपए प्रति लीटर देना होगा।

Amul has increased prices of full cream milk and buffalo milk by Rs 2 per litre in all states except Gujarat: RS Sodhi, MD, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited pic.twitter.com/rhbBnVFEJp