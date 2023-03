ताजा फुटेज में दिल्ली के मधु विहार इलाके में दिखाई दिया अमृतपाल सिंह, बिना पगड़ी खुले बालों को लहराते हुए देखा गया था खालिस्तानी- पुलिस को संदेह

Highlights भगौड़े अमृतपाल सिंह का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज को लेकर पुलिस को संदेह है कि यह दिल्ली का है। ऐसे में इस फुटेज में अमृतपाल सिंह को बिना पगड़ी और खुले बालों के साथ देखा गया है।

नई दिल्ली: भगौड़े खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल सिंह का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे में वह एक अलग रूप में दिख रहा है। ताजा फुटेज को लेकर पुलिस द्वारा यह संदेह वा किया जा रहा है कि यह फुटेड दिल्ली का है जहां अमृतपाल सिंह को देखा गया था। मालूम हो कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस जगह-जगह छापे मार रही है लेकिन अभी तक वह गिरफ्तार नहीं हो पाया है।

इस बीच उसे अलग-अलग लोकेश्न पर देखा जा रहा है जिसमें वह रूप बदलकर बाहर निकल रहा है ताकि उसकी पहचान न हो सके है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वह विदेश भागने के फिराक में है, ऐसे में जहां अमृतपाल सिंह को लेकर भारत सरकार ने पहले ही नेपाल सरकार को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि इस बात का ध्यान रहे कि वह किसी और देश ने जाए।

जारी ताजा फुटेज में यह देखा गया है कि अमृतपाल सिंह खुले बाल करके मास्क लगाए हुए सड़कों पर घूम रहा है। सड़कों पर घूम रहे अमृतपाल सिंह की पगड़ी नहीं है और वह चश्में में बाल को सवांरते हुए दिख रहा है। इस फुटेज को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज दिल्ली का है और अमृतपाल सिंह दिल्ली के मधु विहार इलाके में घूम रहा है। जांच में पता चला है कि यह वीडियो 21 मार्च का है जिसे शाम के पांच बजे रिकॉर्ड किया गया है।

