Amritpal Singh New video: 'मैं भगोड़ा नहीं हूँ... जल्द ही बाहर आऊंगा', एक नई वीडियो में अमृतपाल सिंह का दावा

Highlights नई वीडियो में अमृतपाल सिंह ने कहा, मैं भगोड़ा नहीं, बल्कि विद्रोही हूं, मैं भागा नहीं हूं उसने वीडियो में कहा कि वह जल्द ही दुनिया के सामने पेश होगा वीडियो में बोला- मैं हुकूमत से डरने वाला नहीं हूं

नई दिल्ली: खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने एक दूसरा वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने यह कहा है कि वह भगोड़ा नहीं है और वह जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। एक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किए गए एक वीडियो में अमृतपाल सिंह को यह कहते हुए देखा जा सकता है, मैं भगोड़ा नहीं, बल्कि विद्रोही हूं। मैं भागा नहीं हूं। मैं जल्द ही दुनिया के सामने पेश होऊंगा। मैं सरकार से डरने वाला नहीं हूं। आप जो करना चाहते हैं वह करें।

पिछले दो सप्ताह से अधिस समय से पंजाब पुलिस से भागते फिर रहे वारिस पंजाब दे के प्रमुख ने आगे कहा है, जो कोई भी मुझे पीटना चाहता है, मैं डरने वाला नहीं हूं। वीडियो में अमृतपाल ने अपने परिवार को मजबूत रहने के लिए कहा और कहा कि वह जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कांटों से भरा है।

अमृतपाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सिख मण्डली सरबत खालसा को बुलाने की भी अपील की। इससे पहले गुरुवार को ही उसका एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। जिसमें वह एक बड़े कारण के लिए सभी जत्थेदारों से एकजुट होने की अपील कर रहा है। हालांकि क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

इसके साथ ही ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर अमृतपाल सिंह इन दावों का खंडन करता है कि उसने पंजाब सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए कुछ मांगें रखी थीं। उन्होंने कहा, "ये सभी अफवाहें हैं। मैंने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण की कोई मांग नहीं रखी है। ऑडियो क्लिप में उसने कहा, मैं जेल जाने या पुलिस हिरासत में जाने से नहीं डरता। उन्हें वह करने दें जो वे चाहते हैं।

Amritpal Singh has shared another video address, adding further context to yesterday's video. He confirmed the video was not made in police custody, he’s speaking freely. He also affirmed that he’s made no demands to the police. Reassured that he wouldn’t flee out of fear but… pic.twitter.com/LDAXe2ihR0