अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा- "रमजान के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति, लेकिन..."

By मनाली रस्तोगी | Published: May 30, 2024 07:23 AM

Next

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार रमजान के दौरान बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति करेगी, लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं।