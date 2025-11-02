Bihar Assembly Election 2025: 'तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो बनेंगे हत्या, अपहरण और रंगदारी के नए विभाग', अमित शाह ने कसा तंज

Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए रविवार को दावा किया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता मिली तो बिहार में ‘‘हत्या, अपहरण और रंगदारी’’ के तीन नए मंत्रालय बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनी रही तो बिहार को बाढ़मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा।

शाह ने कहा, ‘‘अगर राजग सत्ता में लौटता है तो बिहार को बाढ़मुक्त बनाया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाएगा।’’ उन्होंने जनता से अपील की कि वे राजग को वोट देकर ‘‘राजद शासन के दौरान देखे गए जंगलराज की पुनरावृत्ति’’ को रोकें।

शाह ने कहा, ‘‘अगर लालू जी के बेटे (तेजस्वी यादव) मुख्यमंत्री बने, तो बिहार में तीन नए मंत्रालय बनेंगे-एक हत्या के लिए, दूसरा अपहरण के लिए और तीसरा रंगदारी के लिए। आपके वोट बिहार को फिर से जंगलराज में जाने से बचाएंगे। नए चेहरों के साथ फिर से जंगलराज लाने की कोशिश हो रही है।’’

गृह मंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘‘दोनों अपने-अपने बेटों को (क्रमश:) बिहार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि दोनों पद खाली नहीं हैं।’’ शाह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाया है और उन्होंने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।’’

