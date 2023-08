दिल्ली सेवा बिल पर बोले अमित शाह- बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं, कांग्रेस और केजरीवाल को घेरा

Highlights अमित शाह ने विपक्षी दलों और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला अमित शाह ने कहा कि बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है कहा - कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है

नई दिल्ली: ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक’ पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है। शाह ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है ये बात अरविंद केजरीवाल को समझनी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना करना है। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। शाह ने आरोप लगाया कि अगर दिल्ली की विधान सभा का किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो कांग्रेस है। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस 'आप' की गोदी में बैठी हुई है। इस बयान को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ और कांग्रेस सदस्यों ने अमित शाह के बयान को असंसदीय बताया।

