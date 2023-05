चार दिवसीय दौरे पर हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचे अमित शाह, उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

By रुस्तम राणा | Published: May 30, 2023 12:02 AM

राज्य के अपने चार दिवसीय लंबे दौरे के पहले दिन शाह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका सहित केंद्र एवं राज्य के अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक की।

