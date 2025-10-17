Bihar Elections: अमित शाह ने किया बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज, बोला राजद पर तीखा हमला, कहा- जनता अब जंगलराज में नहीं जाएगी
By एस पी सिन्हा | Updated: October 17, 2025 18:11 IST2025-10-17T18:02:58+5:302025-10-17T18:11:13+5:30
एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाएगी।
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के मंझोपुर गांव में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंच से स्वागत करते हुए अमित शाह को रणनीति का जादूगर बताया। वहीं, एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाएगी। वहीं, राजद पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने राजद की उम्मीदवार सूची में दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिए जाने पर गंभीर सवाल उठाए।
अमित शाह ने सीधे तौर पर राजद नेतृत्व से पूछा, आज भी अगर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया जाएगा तो बिहार सुरक्षित कैसे रहेगा? उन्होंने कहा कि मैंने आज राजद की सूची देखी। जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप उस दौर को वापस लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि राजद की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। वह अभी भी बाहुबल और अपराध की राजनीति को संरक्षण दे रही है। अमित शाह ने इसे ‘जंगलराज’ की वापसी का संकेत बताया।
दरअसल, राजद ने ओसामा शहाब को सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट पारंपरिक रूप से उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ मानी जाती थी। बताया जा रहा है कि ओसामा की मां हिना शहाब ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी, जिसे पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। वहीं, अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पलायन, फिरौती, हत्याएं और अपहरण आम बात होती थीं, लेकिन अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है।
उन्होंने कहा कि 500 साल तक भगवान श्रीराम झोपड़ी में विराजमान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमिपूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अमित शाह ने कहा कि अब बिहार के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है। मीडिया वाले बिहार का माहौल पूछते हैं, तो मैं साफ कह देता हूं, एनडीए बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, 20 साल पहले, बिहार के युवाओं का लालू–राबड़ी ने किस प्रकार हाल बना रखा था, इसे याद दिलाना हो, तो छपरा-सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगलराज के खिलाफ थी और आज भी जंगलराज की सोच के खिलाफ है। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बिहार की जनता से निर्भीक होकर 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की।
उन्होंने सारण की सभी दस सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने का आह्वान किया, जिसमें तरैया से जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू सिंह का विशेष उल्लेख किया। शाह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए यह जीत जरूरी है। उन्होंने भीड़ से सीधे सवाल किया, “बिहार में विकास चाहिए या जंगलराज?” इस पर भीड़ ने एक स्वर में “विकास” का जवाब दिया।
इस प्रतिक्रिया पर शाह ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता अब फिर से ‘लालू-राज’ नहीं चाहती है। उन्होंने महागठबंधन को ‘लालू एंड राहुल कंपनी’ करार दिया और आरोप लगाया कि यह गठजोड़ कभी भी बिहार को विकास की राह पर नहीं ले जा सकता।