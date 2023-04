जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा बैठक में हुए शामिल

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, डीजीपी जम्मू-कश्मीर दिलबाग सिंह और एमएचए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

