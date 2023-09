इंडिया और भारत पर खड़े विवाद के बीच अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Highlights भारत बनाम इंडिया को लेकर खड़ा हुआ विवाद अमिताभ बच्चन ने 'भारत माता की जय' का ट्वीट किया ट्विटर पर छिड़ी नई बहस

मुंबई: भारत सरकार द्वारा इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की अटकलें तेज हो गई है ऐसा दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नाम बदलने को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर संविधान ने इंडिया शब्द हटाने को लेकर मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच, खबर के चंद घंटों बाद सामने आने के ही बॉलीवुड के दिग्गज स्टार बिग बी अमिताभ बच्चन ने एक्स पर ट्वीट किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में लिखा, "भारत माता की जय," और अपने पोस्ट में भारतीय ध्वज का इमोटिकॉन भी जोड़ा।

बिग बी द्वारा पोस्ट साझा करने के तुरंत बाद, नेटिजन्स ने भारत का नाम बदलकर 'भारत' करने का समर्थन करने के लिए उनकी सराहना की। हालाँकि, उपयोगकर्ताओं के एक वर्ग ने उन्हें ट्रोल भी किया।

अमिताभ के इस ट्वीट के बाद यूजर्स उन्हें केंद्र के इस फैसले के समर्थक मान रहे हैं और ऐसा लगता है कि बिग भी सरकार के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कथित तौर पर संविधान से इंडिया शब्द को हटाने और देश का आधिकारिक नाम बदलकर 'भारत' करने की योजना बना रही है।

सरकार 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के आगामी विशेष सत्र में 'भारत' शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है।

ऐसे में नाम बदलने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस और इंडिया नाम वाले तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है।

Mr. Bachan, you had to subliminally post a tweet. Couldn’t post directly #Bharat? https://t.co/ADMEsXWq4x