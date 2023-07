NCP में खींचतान के बीच दिल्ली में लगाए गए पोस्टर में शरद पवार को 'बाहुबली' और अजित को 'कट्टप्पा' दिखाया गया

Highlights राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टरों में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली - द बिगिनिंग' के एक दृश्य को दर्शाया गया है जिसमें इसके मुख्य किरदार 'कटप्पा' को 'अमरेंद्र बाहुबली' की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर लगाने से पहले नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के बाहर से पुराने पोस्टर भी हटाए

नई दिल्ली:शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पर नियंत्रण के लिए चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच, पार्टी की छात्र शाखा ने अब दिल्ली कार्यालय के बाहर "गद्दार" के पोस्टर लगाए हैं, जो स्पष्ट रूप से अजीत पवार के विद्रोह का जिक्र करते हैं।

पार्टी संस्थापक के खिलाफ पार्टी की छात्र शाखा राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टरों में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली - द बिगिनिंग' के एक दृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें इसके मुख्य किरदार 'कटप्पा' को 'अमरेंद्र बाहुबली' की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है।

एनसीपी की छात्र शाखा द्वारा लगाए गए पोस्टरों में किसी का नाम नहीं लिया गया है और हैशटैग के साथ "गद्दार" (गद्दार) का उल्लेख किया गया है, जो स्पष्ट रूप से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल का जिक्र करता है - दोनों एक समय एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बहुत करीबी थे।

दिलचस्प बात यह है कि छात्र विंग के कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर लगाने से पहले नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के बाहर से पुराने पोस्टर भी हटा दिए, जिनमें 'बागी' एनसीपी नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार शामिल थे।

#WATCH | Old posters and hoardings of NCP that showed Ajit Pawar and Praful Patel on them are being removed from outside the office of the party in Delhi. A new poster with 'Gaddaar' (traitor) written on it is being put up there. pic.twitter.com/CjLoQmI5u9