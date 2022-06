Maha Political Crisis: महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- पार्टी ने शुरू की पैसे की राजनीति

Highlights 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बताया कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यहां बैठक में 44 विधायकों में से 41 विधायक शामिल हुए, जबकि 3 रास्ते में हैं। भाजपा ने जो राजनीति शुरू की है वह पैसे और बाहुबल की है जो संविधान के खिलाफ है। मैंने यह बहुत देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनेगी।

इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वह उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कमलनाथ ने बताया कि वो शरद पवार से मिलने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को कमलनाथ को महाराष्ट्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस ने कमलनाथ को राज्य में पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

Mumbai | 41 MLAs out of 44 MLAs attended the meeting here while 3 are on the way. The politics BJP has started is of money & muscle power which is against the constitution. I have seen this a lot...Unity will prevail in Shiv Sena under Udhhav Thackeray: Congress leader Kamal Nath pic.twitter.com/dei3OIH2SK