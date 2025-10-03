पीओके में बढ़ते विरोध और अशांति के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का आया बयान, कहा- पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए
By रुस्तम राणा | Updated: October 3, 2025 17:48 IST2025-10-03T17:48:43+5:302025-10-03T17:48:43+5:30
नई दिल्ली:पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती अशांति और विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में "भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों" के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में कार्रवाई पाकिस्तान के दमनकारी दृष्टिकोण और इन क्षेत्रों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है। हमारा मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में हैं। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति फैली हुई है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, नीलम घाटी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य इलाकों में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वर्षों में हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए।
आवामी एक्शन कमेटी (AAC) के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन शहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व वाली सरकार के ख़िलाफ़ हुए। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सेवाएँ निलंबित कर दी गईं।
एएसी ने "मौलिक अधिकारों के हनन" के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके अलावा, समिति ने पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटों को भी समाप्त करने का आह्वान किया है।