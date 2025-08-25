Ameet Satam : बीएमसी चुनाव से पहले अमीत साटम मुंबई भाजपा अध्यक्ष नियुक्त, जानें उनके बारे में

49 वर्षीय अमीत साटम अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और लगातार तीन बार विधायक चुने गए हैं।

Ameet Satam : बीएमसी चुनाव से पहले अमीत साटम मुंबई भाजपा अध्यक्ष नियुक्त, जानें उनके बारे में

Ameet Satam : बीएमसी चुनाव से पहले अमीत साटम मुंबई भाजपा अध्यक्ष नियुक्त, जानें उनके बारे में

मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ विधायक अमीत साटम को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। यह फैसला नगर निकाय द्वारा शहरी विकास विभाग को अपना वार्ड गठन प्रस्ताव सौंपे जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिससे एशिया के सबसे धनी नगर निगम पर नियंत्रण के लिए एक बड़ी लड़ाई का मंच तैयार हो गया है।

अमीत साटम कौन हैं?

49 वर्षीय अमीत साटम अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और लगातार तीन बार विधायक चुने गए हैं। नागरिक मुद्दों पर अपने आक्रामक रुख और बीएमसी की कार्यप्रणाली की तीखी आलोचना के लिए जाने जाने वाले साटम पार्टी की मुंबई की प्रमुख आवाज़ों में से एक बनकर उभरे हैं। विधानसभा के लिए चुने जाने से पहले, वे नगर निगम पार्षद भी रह चुके हैं और लंबे समय से शहर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके अथक प्रयासों के कारण अंधेरी में गोखले पुल का पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

आशीष शेलार ने साटम को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी

भाजपा नेता आशीष शेलार, जो पहले मुंबई इकाई के अध्यक्ष थे, ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, शेलार ने साटम को कोंकण की जड़ों और मुंबई की धड़कन, दोनों से जुड़ा एक समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि उनकी नियुक्ति पार्टी द्वारा उनकी दीर्घकालिक सेवा को मान्यता देने का प्रतीक है।

शेलार ने विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियों में अपने नौ साल के कार्यकाल के दौरान समर्थन देने के लिए पार्टी नेताओं, सहयोगियों और मुंबईवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अवधि ने उन्हें लड़ने की ऊर्जा, एक नई पहचान और जीवन में दिशा दी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आशीष शेलार की सराहना की, अमित साटम को शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शेलार के नेतृत्व की प्रशंसा की और 2017 के बीएमसी चुनावों और उसके बाद के राजनीतिक संघर्षों के दौरान मुंबई में पार्टी को मज़बूत करने का श्रेय उन्हें दिया। फडणवीस ने कहा, "आशीष शेलार ने मुंबई मंडल को ज़िम्मेदारी से संभाला और पार्टी को उल्लेखनीय सफलता दिलाई। उनके नेतृत्व में, भाजपा ने खुद को शहर की नंबर एक पार्टी साबित किया।"

नई नियुक्ति के बारे में बोलते हुए, फडणवीस ने साटम को एक अध्ययनशील, आक्रामक और कल्पनाशील नेता बताया, जिन्हें मुंबई की राजनीति की गहरी समझ है। मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "वे तीन बार विधायक चुने गए हैं, पार्षद रहे हैं और संगठनात्मक ज़िम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाया है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भाजपा मुंबई में अपनी गति बनाए रखेगी। वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, वे शहर में महायुति की सत्ता की वापसी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का नेतृत्व करेंगे।"

