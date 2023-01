राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के सगाई समारोह में अंबानी परिवार ने जमकर किया डांस, वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रिंग सेरेमनी में अंबानी परिवार ने जमकर डांस किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट कुछ सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। राधिका मर्चेंट एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं।

मुंबई: अरबपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने गुरुवार को एंटीलिया में राधिका मर्चेंट से सगाई कर ली। कपल के लिए पारंपरिक सगाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई रस्में की गईं। गोल धना गुजराती परंपरा में शादी से पहले का एक समारोह है, जो एक तरह की सगाई है। गोल का मतलब गुड़ होता है और धना का मतलब होता है धनिया के बीज।

इन वस्तुओं को दूल्हे के घर पर वितरित किया जाता है जहां कार्यक्रम होता है। वहीं, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रिंग सेरेमनी में अंबानी परिवार ने जमकर डांस किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट कुछ सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। राधिका मर्चेंट एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। वह गुजरात के कच्छ की रहने वाली हैं।

The engagement of Anant Ambani and Radhika Merchant held today at Mukesh Ambani's residence Antilla in Mumbai. pic.twitter.com/BGUbLdieiq

उन्होंने आठ साल तक भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया है और श्री निभा आर्ट्स की गुरु भावना ठाकर की शिष्या हैं। जून 2022 में अंबानी परिवार द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर में एक भव्य अरंगेत्रम समारोह की मेजबानी करने के बाद राधिका ने सुर्खियां बटोरी थी। 'अरंगेत्रम' एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ औपचारिक प्रशिक्षण पूरा होने पर एक नर्तक द्वारा मंच पर चढ़ना है।

#WATCH | The Ambani family dances at the ring ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant



The engagement ceremony was held at Mukesh Ambani's Mumbai residence 'Antilla' yesterday pic.twitter.com/mmNsI9fzkc