Amarnath Yatra 2025: बालटाल मार्ग पर भूस्खलन, एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल; भारी बारिश के बीच अमरनाथ यात्रा स्थगित

Amarnath Yatra 2025: कश्मीर घाटी में पिछले 36 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण बृहस्पतिवार को अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। यात्रा स्थगित करने का कदम गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग पर भूस्खलन में एक महिला श्रद्धालु की मौत और तीन अन्य के घायल होने की घटना के एक दिन बाद उठाया गया है।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा, ‘‘ 17 जुलाई 2025 को पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों से श्री अमरनाथजी यात्रा स्थगित कर दी गई है। पिछले दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दोनों मार्गों पर मरम्मत कार्य करना आवश्यक हो गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, कल रात पंजतरणी आधार शिविर में रुके श्रद्धालुओं को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और बचाव दलों की तैनाती के बीच बालटाल जाने की अनुमति दी जा रही है।’’

बिधूड़ी ने कहा कि बीआरओ ने काम पूरा करने के लिए भारी संख्या में श्रमिकों और मशीनों की तैनाती की है ताकि बालटाल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से यात्रा फिर से शुरू की जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मौसम ठीक रहा तो पूरी उम्मीद है कि यात्रा कल (शुक्रवार) फिर से शुरू हो जाएगी।’’

Heavy rain disrupts Baba #AmarnathYatra2025 one Amarnath Yatri killed in shooting stone at Yatra track. In video, u can see how pilgrims were caught in heavy landslide along Baltal route.#AmarnathYatra was postponed today in view of continuous rains, many devotees were injured pic.twitter.com/XgSu0K68Y5